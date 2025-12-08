LA LLEVARON AL ZÓCALO PARA EL MITIN DE MORENA, PERO LA ABANDONARON Y NO LE CUMPLIERON LA PROMESA DE REGRESARLA A CASA

“Se fue el transporte que me trajo, porque al terminar el evento nos iban a regresar a casa”, reveló resignada una mujer identificada como Leticia, de La Territorial, de Guelatao Zaragoza, de la Ciudad de México, al término del mitin en el Zócalo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y organizó junto con Morena, de acuerdo con un video que el creador de contenido Greco Monroy subió a sus redes sociales.



Monroy agregó el texto: “Así es como la 4T le paga a sus más fieles seguidores”.