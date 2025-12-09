AL FIN SABREMOS TODOS SOBRE LA PETICIÓN DE DEUDA Y PAQUETE ECONÓMICO 2026: ANTONIO JIMÉNEZ

San Francisco de Campeche.- Al revelar que han tenido reuniones previas para conocer con amplitud el proyecto (solicitud de mil millones de pesos a pagar en 20 años) que presenta el Poder Ejecutivo, el presidente del Congreso del Estado, diputado plurinominal Antonio Jiménez Gutiérrez, señaló que mañana será la primera presentación pública tanto de la deuda como del paquete económico de manera general, por lo cual todos podremos conocer con amplitud y profundidad lo que se pretende el próximo año.

Estaremos todos atentos cumpliendo la función importante que tenemos todos como diputados y diputadas de velar por los intereses del pueblo, y también de cómo ayudamos a eficientar el trabajo del Poder Ejecutivo, añadió el morenista.