HASTA EL MOMENTO SÓLO ABONOS DE PEMEX A LA DEUDA 2025 Y SIGUE PENDIENTE LA DEL 2024, QUE NO ESTÁ FACTURADA: JOSÉ FUENTES

Pese a su impago, la petrolera exige a empresas no tener litigios ni deudas al SAT e IMSS para pagar, critica

Ciudad del Carmen.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Carmen, José Alejandro Fuentes Alvarado, confirmó que Pemex inició la liberación de recursos mediante los llamados vehículos de pago, con el 5 programado para este 16 de diciembre y el para fin de mes, lo que sólo representa “respiro” por tratarse de abonos a la deuda 2025, mientras la 2024 sigue siendo el principal problema porque ni siquiera está facturada.

Aclaró que los pagos no aplican a todos los proveedores por la exigencia de la petrolera de cumplir con la “debida diligencia”, que es un proceso donde se revisa que las empresas no tengan litigios ni adeudos ante SAT o IMSS, sin embargo, esto es contradictorio porque muchas compañías cayeron en atraso por su impago, aunque aún así la mayoría ha recibido recursos.

Con los vehículos 5 y 6 varias empresas medianas alcanzarían el 100% de lo correspondiente a 2025, mientras otras rondan el 50 porcentual, no obstante, la deuda de 2024 sigue siendo el principal problema, pues ni siquiera está facturada, lamentó, y destacó que Pemex prevé informar en el primer trimestre de 2026 cómo regularizará dicho adeudo, y confió en que los pagos de 2026 se cubran en tiempo real, como lo anunció su director Víctor Rodríguez Padilla.

Fuentes Alvarado hizo un llamado firme a las empresas que ya recibieron recursos a pagar a subcontratistas, “ya que es fundamental que el dinero baje a la cadena de proveeduría; eso ayuda a la economía local”.