LAYDA DESTACA ENTRE LOS GOBERNADORES QUE DEJARÍAN EL CARGO POR REVOCACIÓN DE MANDATO: POLÍTICO MX

Tras la reciente propuesta de la bancada de Morena de adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2027, la oposición tuvo como respuesta estratégica, pues el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condicionó el respaldo de su partido a que en la consulta se incluyan a todos los gobernadores del país, por los presuntos vínculos con el cr¡men organizado y la situación de inseguridad en varias entidades.



Esta coyuntura política le da relevancia a un ejercicio reciente de La Encuesta MX que a través de su ranking de gubernaturas, Político MX reveló a los 4 gobernadores que actualmente enfrentan los porcentajes de desaprobación ciudadana más altos, superando la mayoría absoluta del 50%. Entre los “elegidos” está la gobernadora Layda Sansores.



La mandataria de la entidad campechana, emanada de Morena, registró un 57.4% de desaprobación. Ahí, la figura de revocación fue aprobada en junio de 2024 y se maneja bajo reglas similares a las federales, por lo tanto, el proceso puede ser solicitado después de 3 meses del tercer año de mandato, siempre que se reúna al menos el 10% de firmas de la lista nominal y será válido con la participación del 40% de la lista nominal.

La desaprobación de Layda ha ido en aumento durante el último año, impulsada por una serie de polémicas y acusaciones que han marcado su administración: los constantes señalamientos por presunto espionaje político, el uso de recursos públicos para la confrontación mediática desde su programa “Martes del Jaguar” y la crisis de seguridad que persiste en el Estado.

Los otros mandatarios son:

El morenista Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, que enfrentó un 60.5% de desaprobación. En esa entidad, la revocación fue aprobada en diciembre de 2022.

Con un empate técnico con Oaxaca, el gobernador de Zacatecas y también emanado de Morena, David Monreal Ávila, registró un 60.5% de desaprobación. La figura fue aprobada en mayo de 2024.

Y el otro es el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien presenta una desaprobación del 65.9% La revocación fue aprobada en enero de 2024, sujetando a Rocha Moya a la consulta.

Cabe resaltar que el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, quien tuvo la mayor desaprobación del país con el 72.1% de rechazo, también sería revocado, pero su entidad no ha legislado sobre la materia.

Más información: https://politico.mx/2025/12/08/ellos-son-los-gobernadores-que-dejarian-su-cargo-por-revocacion-de-mandato/