viernes, mayo 29, 2026
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SIN RASTRO DE JESÚS MANUEL HIDALGO EN LA CHIQUITA; COLECTIVO MANTIENE BÚSQUEDA

La búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores, desaparecido desde diciembre del año pasado, no arrojó resultados positivos en la colonia rural La Chiquita, donde integrantes del colectivo “Buscando Por Amor” realizaron recorridos e inspecciones como parte de las labores de localización que mantienen en el municipio de Escárcega.

Tras concluir la exploración de la zona, los integrantes del grupo informaron que no encontraron indicios que permitan establecer que el desaparecido hubiera permanecido en ese lugar. Juan José Huerta, representante de la agrupación, explicó que después de revisar el área y analizar la información disponible, la principal hipótesis es que Hidalgo Flores fue llevado a otro sitio.

La jornada formó parte del tercer día consecutivo de trabajos que el colectivo ha desarrollado en el municipio, en coordinación con familiares y autoridades involucradas en las labores de búsqueda.

La desaparición de Jesús Manuel Hidalgo Flores fue reportada en diciembre de 2025 y, desde entonces, sus familiares continúan solicitando apoyo para dar con su paradero. Mientras tanto, las búsquedas en campo siguen como una de las principales herramientas para obtener pistas que permitan esclarecer qué ocurrió y dónde podría encontrarse.

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