miércoles, enero 21, 2026
Lo último:
MunicipalesUncategorized

EMPUJONES Y RECLAMOS ENTRE POCHIMÓVILES Y POLICÍAS EN OPERATIVO DEL ARTEC

Un operativo implementado por la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, en coordinación con elementos de Seguridad Pública, derivó en un alterc@do al intentar retirar de circulación unidades conocidas como pochimóviles en Ciudad del Carmen.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cuando los elementos procedían a remolcar varias unidades como parte de las acciones de supervisión del transporte.

Durante el operativo, algunos conductores y personas presentes se opusieron al retiro de los pochimóviles, lo que generó reclamos, confrontaciones verbales y empujones con los policías, provocando momentos de tensión en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cuatro Carriles y Boquerón, a la altura de la colonia Santandreu.

También te puede gustar

Ribereños terminarán el año sin actividades

Hallan a presunto ladrón amarrado y amordazado en Escárcega

Piden a partidos ser responsables en precampañas para evitar contagios de Covid-19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *