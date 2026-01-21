TUERCE LENIA BATRES EL BRAZO DE LA CORTE POR REAPERTURA DE JUICIOS

VÍA: LATINUS

La discusión sobre la reapertura de juicios firmes encendió un choque interno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama insistiera en mantener un criterio rechazado por la mayoría del Pleno, abriendo un debate sobre los límites entre la voluntad individual y las decisiones colegiadas.

El conflicto surgió a partir de un proyecto con el que Batres buscó desechar un recurso de revisión ligado al caso de Juana Hilda González, en el que introdujo la figura de la “cosa juzgada fraudulenta”, concepto inexistente en la ley y que permitiría reabrir sentencias definitivas. Siete ministros votaron en contra de ese planteamiento y defendieron la permanencia de la cosa juzgada.

Pese a la votación mayoritaria, la ministra se negó a retirar el apartado cuestionado, lo que obligó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a intervenir para ordenar que en el engrose de la sentencia se reflejara la decisión del Pleno, cerrando así la puerta a la reapertura del caso.