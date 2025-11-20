CAMPESINOS Y TRANSPORTISTAS ANUNCIAN MOVILIZACIÓN EL 24 EN DEFENSA DE SUS DERECHOS

En una demostración de unidad entre campesinos y transportistas, líderes de ambos sectores anunciaron que el próximo 24 se llevará a cabo una movilización para exigir soluciones a problemas que afectan su actividad y la economía del país. Durante un mensaje dirigido a sus compañeros, se destacó que la inseguridad, la extorsión y la falta de documentos oficiales son las principales preocupaciones que enfrentan en los 32 estados.

Entre las irregularidades señaladas, destacaron la falta de licencias plastificadas desde hace dos sexenios, la ausencia de papeletas para revisiones físico-mecánicas, así como la carencia de placas para vehículos recién emplacados. Los líderes indicaron que Hacienda no cuenta con recursos suficientes para atender las necesidades del campo, y negaron categóricamente que algún organismo externo, como ETRA, esté financiando sus actividades, asegurando que la movilización se realiza con recursos propios y cooperación voluntaria.

Durante la reunión, Baltazar Valdés, líder del movimiento campesino, reafirmó la alianza con el sector camionero y aseguró que tanto productores como operadores del transporte de carga actuarán de manera conjunta, respaldando la movilización hasta lograr los objetivos planteados. Asimismo, se hizo un llamado a visibilizar las condiciones difíciles que enfrentan los trabajadores en carretera, incluyendo a las mujeres camioneras, víctimas de situaciones de riesgo y falta de apoyo en su labor diaria.