SIN ACUERDO ENTRE MAICEROS Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO; EMPRESARIOS ENVIARON A SUBORDINADOS

Tras reprochar a los funcionarios que ellos tienen seguro su sueldo, por lo cual no es justo que les hagan dar vueltas, productores de maíz llegaron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) para revisar avances en sus demandas, sin embargo, los representantes de empresas, entre ellos Maseca, enviaron a subordinados que no pueden decidir y sin propuesta de compra y precio, por lo cual aún no hay acuerdo.

Un dirigente explicó: “No vinieron los jefes ‘grandes’, los responsables mandaron a gente que no puede decidir y ni siquiera traen la propuesta de un precio”.

Entre los puntos principales está el precio por tonelada y que les compren las 700 mil toneladas que producen y no sólo 64 mil.

Aunque fue anunciado que les hablarían a los responsables, hasta el momento no hay nada oficial sobre un acuerdo.

