QUE EL DIRECTOR DE LA ARTEC DÉ LA CARA Y DEJE DE JODER AL PUEBLO DE CAMPECHE: ARMENTÍA; “MOCI NO ESTÁ DETRÁS DE NINGÚN BLOQUEO”

Que el director de la Artec (Eduardo Zubieta Marco) dé la cara, se ponga a trabajar, deje de joder al pueblo de Campeche y no se meta en asuntos de política, exigió el coordinador parlamentario de MOCI en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, en respuesta a los señalamientos del funcionario de que su partido es responsable de los bloqueos al Ko’ox, lo cual negó.

Las autoridades tratan de desviar una problemática social, se habla de que hay líderes de Movimiento Ciudadano, y es como siempre, que ante la falta de resultados, regresar al mismo discurso que los ha caracterizado durante años, echarle la culpa al pasado o culpar a los partidos políticos, criticó.

Armentía López afirmó que el viernes pasado, el director de la Artec arrancó su intervención diciendo que él no es político, que lo dejen trabajar, y después hace un comentario político al tirar culpa a Movimiento Ciudadano y a la alcaldesa, ante lo cual el llamado a él es a que dé la cara, se ponga a trabajar y deje de joder al pueblo de Campeche y, segundo, si dice que no es político entonces que no caiga en temas políticos, pues es funcionario, bueno eso dicen, entonces vamos a esperar que resuelvan, pues hay declaraciones del Ejecutivo de que habrá cambio de rutas, pero luego él declara que no, entonces están confundidos.

El legislador sentenció: “Es claro que el Ko’ox no es rentable si no cobran 18 pesos por ciudadano, entonces el tema del transbordo es una figura creada para cobrar esa cifra como tarifa máxima, pues bueno, explíquenle a la gente: ‘Saben qué ciudadanas y ciudadanos de Campeche, el transporte va a costar 18 pesos, pero te va a llevar directamente, ¿acaso es tan difícil explicarle eso a los ciudadanos?”.

Están disfrazando el aumento a las tarifas, ya lo aumentaron en la Ciudad de México, en Quintana Roo y ahora en Campeche, como saben que es un costo social, se crea la figura del transbordo, sentenció el mocista.

El diputado recalcó que el mensaje es que dejen de ser insensibles, que dejen de ser ineptos en atender una causa social, una causa que ha manifestado la ciudadanía campechana, ante la pésima ejecución y planeación del Ko’ox.

Y puntualizó: “Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no es echarle la culpa a la gobernadora ni a nadie, sino por el contrario, estamos a favor de la movilidad, de la modernidad, y en contra del transbordo, de los costos que van a llegar en enero y del cambio de rutas, y realmente han tratado de desviar la atención ante una ineficiencia culpando a partidos políticos, pero nosotros no estamos detrás de ninguna movilización, no ha habido ningún diputado o diputada, regidor o regidora o militante del partido o actor político presente en ninguna de las marchas, lo cual no quiere decir que no seamos omisos”.

Estamos en constante comunicación con los comités vecinales en cada una de las rutas para ver cómo están, y aquí en el Congreso se han leído mensajes de ellos acerca de la situación que viven con el Ko’ox, pero ya echar la culpa realmente da mucho que desear, remarcó Armentía López.