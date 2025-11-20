ELISA HERNÁNDEZ CULPA A GRUPOS POLÍTICOS DE LOS BLOQUEOS Y AFIRMA QUE “LOS CIUDADANOS NO ESTARÁN CONTENTOS CON NADA”

La secretaria de Gobierno de Campeche, Elisa Hernández, desestimó las inconformidades ciudadanas al asegurar que detrás de los bloqueos existen intereses políticos y que, aun con cambios o ajustes, “con nada van a estar conformes”. Según su postura, quienes protestan actúan por motivos ajenos a la movilidad y buscan generar provocación, planteamiento que contrasta con el malestar evidente de usuarios afectados por las rutas, los transbordos y los tiempos de espera del nuevo sistema de transporte.

Hernández insistió en que la mayoría de la población está “contenta” con el servicio, pese a que los bloqueos se han extendido y derivaron incluso en la retención de choferes de Movibus, situación que utilizó como argumento para justificar y advertir la suspensión de recorridos si no existe seguridad en esas zonas.

La funcionaria minimizó las exigencias sobre las rutas directas y responsabilizó a los inconformes de obstaculizar la movilidad. Además, aseguró que el gobierno mantiene la apertura al diálogo mientras descarta las protestas como legítimas.