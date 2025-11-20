jueves, noviembre 20, 2025
Lo último:
Locales

RECULA LA ARTEC Y AHORA EXIGE LIBERAR EL CAMIÓN PARA ATENDER A VECINOS DE EX HACIENDA, QUIENES NO ACEPTARON

Media hora antes de la cita acordada (a las 2 de la tarde), autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) advirtieron a vecinos de Ex Hacienda Kalá o Siglo 23 que si no liberan antes el camión, no serán atendidos, lo que no fue aceptado, aunque una comisión se trasladó a las oficinas de la dependencia en busca de diálogo.
En la zona del bloqueo, los vecinos sentenciaron: “No liberaremos el camión mientras no haya acuerdo firmado, sentenciaron los vecinos”.

También te puede gustar

CAMPECHE, EL PATITO FEO DEL GOBIERNO; COMISARIOS SE ORGANIZAN CONTRA EL CIERRE DEL TRIBUNAL AGRARIO

Detectan irregularidades por casi 10 mdp en cuatro municipios

AUTOMOVILISTA MONTA CAMELLÓN CENTRAL Y CHOCA CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAS ATROPELLAR A MOTOCICLISTA; ESTÁ DETENIDO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *