RECULA LA ARTEC Y AHORA EXIGE LIBERAR EL CAMIÓN PARA ATENDER A VECINOS DE EX HACIENDA, QUIENES NO ACEPTARON

Media hora antes de la cita acordada (a las 2 de la tarde), autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) advirtieron a vecinos de Ex Hacienda Kalá o Siglo 23 que si no liberan antes el camión, no serán atendidos, lo que no fue aceptado, aunque una comisión se trasladó a las oficinas de la dependencia en busca de diálogo.

En la zona del bloqueo, los vecinos sentenciaron: “No liberaremos el camión mientras no haya acuerdo firmado, sentenciaron los vecinos”.