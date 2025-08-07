jueves, agosto 7, 2025
Locales

SIN DETALLAR, LIZ HERNÁNDEZ ASEGURA QUE FUE UN AÑO DE MUCHOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y DE MUCHO DESPEGUE ECONÓMICO; ESTÁ CONTENTA

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- Sin precisar o detallar en qué consisten, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, aseguró que se tienen “muchos avances en materia de infraestructura”, con la movilidad, con la parte del acuaférico y de lo que viene del gasoducto.


Para la funcionaria, fue un año importante, de mucho despegue económico, con avance en empleo y la llegada de muchas empresas, entonces “estamos muy contentos”.

