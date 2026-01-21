MAICEROS EXIGEN AL GOBIERNO DE LAYDA ACLARAR CUÁNTO DEL PRÉSTAMO DE MIL MILLONES SERÁ PARA SU SECTOR

Un grupo de 25 líderes campesinos de siete municipios, encabezados por Guillermo Hernández Maldonado, acudió a Palacio de Gobierno para exigir información sobre cómo serán aplicados los mil millones de pesos que el Gobierno de Layda Sansores solicitó como préstamo. Los productores señalaron que buscan conocer qué parte de esos recursos será etiquetada para el sector maicero, cómo se aplicará y a través de qué dependencia, ya sea la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de dar seguimiento y exigir que se cumpla lo anunciado. Indicaron que desde el propio gobierno se ha mencionado que el préstamo contempla atender los bajos precios del maíz, por lo que consideran que el sector debe estar incluido.

Asimismo, Hernández Maldonado explicó que los campesinos también están a la espera de una respuesta a una solicitud relacionada con el apoyo para la adquisición de hasta cinco bultos de semilla de maíz con un subsidio del 50 por ciento. Este planteamiento fue presentado mediante oficio a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández; al secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla; y al diputado Antonio Jiménez.

El dirigente explicó que en el estado existen alrededor de 32 mil productores empadronados y que el objetivo es conocer si serán incluidos en la aplicación de los recursos, así como saber en qué municipios y comunidades se ejecutarían las obras, para dar seguimiento y exigir que se cumplan los compromisos anunciados.