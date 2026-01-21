LA APROBACIÓN DE SHEINBAUM NO ES AVAL PARA LAYDA EN CAMPECHE

Un flyer difundido recientemente asegura que Campeche es el estado que más respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum, con una aprobación del 85.4 por ciento. A nivel nacional, la mandataria atraviesa uno de sus mejores momentos, impulsada por el llamado Plan Campeche, los apoyos directos y una inversión federal que ha generado percepción positiva entre amplios sectores de la población, un respaldo que se refleja en las cifras y que fortalece políticamente a MORENA.

Sin embargo, ese nivel de aprobación no corresponde a la gestión estatal. Mientras Sheinbaum mantiene altos niveles de aceptación, la gobernadora Layda Sansores cerró 2025 e inició 2026 entre las peor evaluadas del país. La consultora Algoritmo la ubicó en el lugar 30 de 32 mandatarios, con apenas 28 por ciento de aprobación, datos que coinciden con mediciones de Mitofsky y Cripeso. A esto se suman conflictos con la policía, la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche y señalamientos por persecución a periodistas, lo que ha profundizado una crisis de confianza en el gobierno estatal. El flyer, aunque real en los datos presidenciales, omite ese rechazo local y por ello porta el sello del Gobierno del Estado. ¿Estás de acuerdo con esa lectura?