DOS TESTIMONIOS REVELAN SUPUESTO MODUS OPERANDI DE LA “MANADA DE CAMPECHE”: NOTICIAS CON NACHO LOZANO

En una transmisión televisiva de Noticias con Nacho Lozano, a través de Imagen TV, la conductora Paola Roja dio a conocer que el caso de Susan, la joven que denunció haber sido víctima de violación grupal, podría no ser el único, pues 2 nuevos testimonios revelan la llamada “Manada de Campeche” operaba desde antes como un grupo de amigos para acosar y abusar de mujeres.



El reporte incluye dos audios, uno de Rosa, cuyo nombre real no es proporcionado para evitar represalias, que fue parte de un grupo de amigos al que pertenecían Jorge, Ángel y Yeshua, a quienes identificaban como machistas y se referían a las mujeres con frases como “tiene mucha chichi” y/o “ella tiene mucha cola”.



Además, agregó, apostaban por ver quién tenía primero relaciones con ellas, y se escuchaba que habían compartido videos. En total eran como 5 ó 6 de ellos, y dimensionó lo que ocurría cuando ella se convirtió en el objetivo.

Yeshua fue insistente conmigo en tener intimidad, al grado de ser como en un acoso, relató Rosa, y su forma más común de cazar era invitándose a sus casas después de clases o entre clases (en la Ermilo Sandoval-UAC), para ir a tomar o a fumar mariguana.



También se escucha el testimonio de Tatiana,

quien conoció a varios miembros del grupo, aunque no fue víctima, pero sí testigo del intento de abuso contra una de sus dos amigas en una de las fiestas.



La metió al baño y empezó a forcejear con ella porque quería quitarle su traje de baño, la parte de arriba pero logró salir y junto con mi otra amiga le reclamamos, explica Tatiana. En respuesta, recordó, Yeshua sólo reía y se burlaba.



Paola Rojas señaló que se trata de una violencia que no puede normalizarse, sino por el contrario, denunciarse y sancionarse.