EN REDES: DENUNCIAN QUE EL ALCALDE PABLO GUTIÉRREZ ORDENÓ CASTIGAR A POLICÍAS POR PROTESTAR Y CESAR A 3 “CABECILLAS”

Por realizar el paro laboral pacífico durante casi media hora para exigir bonos y otros beneficios aportados puntualmente por el Gobierno Federal, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus ordenó castigar la protesta y cesar a tres líderes, denunciaron agentes que darán a conocer sus nombres y la autoridad no da marcha atrás.

Como se recordará, el pasado martes 5 de agosto, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen pararon labores para plantear su exigencia.



Los afectados por la venganza de Gutiérrez Lazarus informaron que les notificaron sus despidos durante el cambio de guardia de hoy miércoles 6 de agosto.

Por el momento, pidieron no revelar sus identidades, pero lo harán en breve, “si el déspota alcalde no da marcha atrás”.



Así están las cosas en Carmen, resaltaron: por defender sus derechos laborales y exigir –después de pedir y pedir, hasta rogar– sus bonos y beneficios aportados por el Gobierno Federal (recursos recibidos puntualmente por el Gobierno de Pablo), ahora enfrentan el castigo de quedarse sin el sustento de sus familias.

Los inconformes reiteraron que la seguridad no es prioridad para Pablo Gutiérrez, a quien sólo le importa organizar fiestas populares, y quizás en eso –observaron– se gastó el dinero destinado a los policías municipales.



Vía: Visión Política Noticias.