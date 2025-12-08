¿QUÉ SE EMBOLSÓ EL POLICÍA? CAPTAN A AGENTE METIENDO “ALGO” A SU BOLSILLO DURANTE LA REVISIÓN A LA CABINA DEL TRÁILER QUE ATROPELLÓ A UNA PERSONA

Hay 2 detenidos y hubo decomiso de alcohol y droga, cuya cantidad y tipo no han sido revelados

Champotón.- Durante la revisión a la cabina de un tráiler, uno de los 2 elementos de la Policía Municipal de Champotón fue captado metiendo a sus bolsillos “algo” que encontró en un bolso al parecer de mujer, que derivó en el hallazgo de alcohol y droga, sin que hasta el momento haya sido precisada la cantidad y de qué tipo, y la detención de 2 personas, debido a que la unidad pesada había atropellado a una persona.

La acción policial ocurrió ayer domingo por la tarde en la calle 37 de la colonia San Patricio. Los detenidos fueron esposados y trasladados al Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades, y el tráiler, que pertenece a una empresa particular, fue llevado al corralón.