ACUSAN A CHOFER DEL KO’OX DE NO CUBRIR COMPLETA LA RUTA LERMA-TEC; EXIGEN APLICARLE CORRECTIVOS

San Francisco de Campeche.- A través de una publicación en la red social Ko’ox Campeche, grupo de ayuda entre usuarios, Yeojakam acusó al chofer de la unidad 053 que cubre la ruta Lerma-Tec, de no cubrir todo el trayecto y que fue bajado, junto con otro pasajero, donde no correspondía pese a que le anticiparon que iban al último paradero, ante lo cual exigió aplicar correctivos o cambiar al responsable, pues no es la primera vez que se comporta de mala gana y baja pasaje donde quiere.

Yeojakam escribió: “Van varias ocasiones en que el conductor de esta ruta no da su vuelta completa, hoy a mí y a otro pasajero nos dejó en la gasolinera cuando nuestro destino no era ahí (ya se lo habíamos anticipado, es decir, le dijimos al dichoso chófer que íbamos hasta el último paradero que está por el Vossan). Ojalá pudieran corregir estas conductas, o cambiar al chofer que siempre anda de mala gana y no llega a donde debería”.