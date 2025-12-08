CABALLOS DESBOCADOS DERRIBAN CANASTA DE BÁSQUETBOL EN INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 43 POR 32 Y 34

Escárcega.- Un hecho inusual sorprendió a vecinos de la colonia Revolución, en la cabecera del Municipio de Escárcega, luego de que varios caballos desbocados derribaron una canasta de básquetbol en la intersección de las calles 43 por 32 y 34. La base metálica quedó tirada sobre la vía pública, generando preocupación entre los residentes por el riesgo que representó.

Vecinos señalaron que los caballos corrían sin control y provocaron el daño a la estructura deportiva, que era utilizada por jóvenes de la zona.

Tras el incidente, autoridades locales iniciaron indagatorias para ubicar al propietario de los ungulados y de la canasta, para deslindar responsabilidades y prevenir otro hecho similar.