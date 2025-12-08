lunes, diciembre 8, 2025
Lo último:
Municipales

CABALLOS DESBOCADOS DERRIBAN CANASTA DE BÁSQUETBOL EN INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 43 POR 32 Y 34

Escárcega.- Un hecho inusual sorprendió a vecinos de la colonia Revolución, en la cabecera del Municipio de Escárcega, luego de que varios caballos desbocados derribaron una canasta de básquetbol en la intersección de las calles 43 por 32 y 34. La base metálica quedó tirada sobre la vía pública, generando preocupación entre los residentes por el riesgo que representó.

Vecinos señalaron que los caballos corrían sin control y provocaron el daño a la estructura deportiva, que era utilizada por jóvenes de la zona.

Tras el incidente, autoridades locales iniciaron indagatorias para ubicar al propietario de los ungulados y de la canasta, para deslindar responsabilidades y prevenir otro hecho similar.

También te puede gustar

CALLA SECRETARIA ESTATAL DE SALUD ANTE FALSO RUMOR SOBRE BROTE DE HEPATITIS QUE DIVULGA LA EXALCALDESA CORTÉS

Sindicato de los 3 Poderes iniciaría protestas contra gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus

¡HAY TRÁFICO ILEGAL DE MADERA! ASEGURA PROFEPA TRÁILER CON 23 TONELADAS DE CARBÓN VEGETAL Y CAMIÓN CON 3 METROS CÚBICOS DE CEDRO ROJO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *