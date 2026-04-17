viernes, abril 17, 2026
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OTORGAN A JORGE GONZÁLEZ EL RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

República Dominicana.- Por su criterio periodístico crítico, que le ha valido enfrentar procesos legales del Gobierno de Layda Sansores, Jorge Luis González Valdez recibió el Reconocimiento a la defensa de la libertad de expresión de la Oficina del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, que es un órgano constitucional independiente que salvaguarda los derechos fundamentales y la buena administración pública.

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