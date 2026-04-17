¡ALERTA MÁXIMA! INCENDIO EN BASURERO EXHIBE CRISIS AMBIENTAL QUE AMENAZA AL ECOSISTEMA Y A LA SALUD DE LA POBLACIÓN: MARCO RODRÍGUEZ

Ciudad del Carmen.- El incendio registrado en el tiradero a cielo abierto de Carmen, que debe ser cerrado, volvió a poner en evidencia la grave crisis ambiental que enfrenta la Isla, marcada por años de manejo inadecuado de residuos, espacio saturado y riesgos constantes para el ecosistema, advirtió Marco Antonio Rodríguez Vadillo, integrante del Movimiento Alterno para la Recuperación de los Ecosistemas Afectados (Marea Azul), y criticó la falta de voluntad política y oídos sordos a las propuestas para proteger el medio ambiente y la salud de la población.

El activista explicó que el sitio opera sin las condiciones de un relleno sanitario adecuado, lo que incrementa los riesgos ambientales, especialmente por la generación de lixiviados —líquidos derivados de la descomposición de la basura— que se filtran al manto freático y contaminan lagunas y esteros, por lo cual si no es cerrado podría dar lugar a una epidemia que atente contra la salud de los ciudadanos, y alertó que la quema de residuos como plásticos, baterías u otros materiales libera gases altamente tóxicos, lo que también representa un peligro tanto para el medio ambiente.

Rodríguez Vadillo subrayó que este tipo de incendios son recurrentes, particularmente en temporadas de altas temperaturas, y podrían estar relacionados con accidentes como efecto lupa o con prácticas intencionales para reducir el volumen de desechos, y consideró crítica la situación debido a que el tiradero ha superado su capacidad y continúa operando sin las medidas necesarias para mitigar sus impactos, lo que convierte el problema en una emergencia ambiental.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades, especialmente del ámbito federal, a que intervengan de manera urgente e implementen soluciones de fondo, como la reubicación del basurero, el fortalecimiento del reciclaje y un manejo adecuado de residuos.