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HOMBRE DE 71 AÑOS TOMA LA PUERTA FALSA EN AGUACATAL; SUMAN 28 CASOS EN EL AÑO

Ciudad del Carmen.- Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida al interior de su predio en la comunidad de Aguacatal, en el municipio de Carmen, la mañana de este jueves 16 de abril.

El hombre fue identificado como M.V.P., de 71 años de edad. Con este hecho, suman 28 suicidios en lo que va del año. Hasta el momento no se ha informado si dejó algún mensaje póstumo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley y, posteriormente, será entregado a sus familiares tras los trámites legales correspondientes.

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