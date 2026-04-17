CABLE DE ALTA TENSIÓN EN EL MAR PONE EN RIESGO A RIBEREÑOS Y A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN CARMEN, ALERTAN

Ciudad del Carmen.- A un costado del Puente de la Unidad, en el tramo que conecta a Punta San Julián con Isla Aguada, pescadores y prestadores de servicios turísticos denunciaron la presencia de un cable de alta tensión que se encuentra tendido desde una torre hacia el agua en la zona de navegación.

A través de un video, se observa que el cable permanece a baja altura, prácticamente a nivel del mar, lo que representa un riesgo latente para las embarcaciones menores que transitan entre la Laguna de Términos y el Golfo de México, tanto en actividades pesqueras como turísticas.

Los lancheros advirtieron que aunque no se sabe si el cable está energizado, el peligro es evidente, y las condiciones de navegación agravan el riesgo, pues al ingresar desde el Golfo hacia la laguna las lanchas con motor fuera de borda suelen desplazarse a velocidad y con la proa levantada, lo que reduce la visibilidad del patrón o persona al mando.

Con este escenario existe la posibilidad de que una embarcación impacte directamente contra el cable o que la hélice del motor se enrede, lo que derivaría en un accidente de consecuencias graves, alertaron, y revelaron también la falta de señalización en la zona, lo que incrementa el peligro para quienes no conocen el área o transitan por primera vez.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las autoridades como la Capitanía de Puerto, Secretaría de Marina y Protección Civil, a atender este problema antes que ocurra un accidente.