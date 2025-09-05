LEY DE EXPROPIACIÓN AFECTARÁ A LOS MÁS POBRES POR NO TENER DINERO PARA CONTRATAR A UN ABOGADO, RECRIMINAN

San Francisco de Campeche.- Querubín Peralta Ramos, representante de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, cuestionó la reciente aprobación de la Ley de Expropiación en el Congreso del Estado, al considerar que afectará principalmente a los ciudadanos con menos recursos y no a los grandes acaparadores de tierras.



La nueva ley no tocará a los grandes propietarios, quienes —afirmó— tienen la capacidad de defenderse con abogados, amparos y juicios que pueden alargarse por años.

https://youtu.be/g4lwUUWulOw



Sin embargo, “si se trata de un pobre, en 5 días le expropian su terreno y no tiene ni para contratar a un abogado, pero si se trata de un rico, le pagan a precio de oro o le hacen una permuta de cambio inmediatamente. Así ha sido siempre: la expropiación se convierte en una ley que va a afectar al más pobre”, criticó.



Peralta Ramos recordó que en Campeche existen extensos terrenos y edificios abandonados que en su mayoría son de exfuncionarios, expresidentes municipales, exgobernadores y legisladores de distintos partidos, desde el PRI hasta Morena, pasando por el PAN, PRD, PT y PVEM, y mencionó como ejemplo las haciendas Miramar, vinculadas a familiares de exfuncionarios, y propiedades de actuales integrantes de la Administración estatal.



El representante social denunció que muchas de estas tierras, incluidas playas y predios estratégicos, permanecen en uso exclusivo de clubes privados rumbo a Seybaplaya, cuando legalmente deberían ser de acceso público.