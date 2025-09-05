“NOS QUEDAMOS COMO EL PERRO DEL HORTELANO”: CAMPECHE SIN INDUSTRIA NI PESCA, ALERTA EMPRESARIA

La empresaria camaronera y ex dirigente panista Nelly Márquez Zapata denunció que Campeche enfrenta una crisis industrial y pesquera, derivada de la apuesta exclusiva al petróleo: “Nos quedamos como el perro del hortelano, le apostaron todo al petróleo y arruinaron la pesca. Hoy Campeche ni pesca, ni Pemex y no tiene ninguna industria”.

Márquez Zapata explicó que desde la llegada de Pemex al estado se debió complementar la actividad petrolera con otros sectores, en lugar de reemplazarlos: “Pesca no hizo lo suyo, Marina no hizo lo suyo, Profepa no hizo lo suyo, nos cerraron 80 por ciento de las áreas pesqueras para proteger a una industria que sólo contaminó nuestro mar”. Subrayó que la pesca es un recurso renovable que puede recuperarse para volver a producir especies como caracol, pulpo y camarón, actualmente al borde de desaparecer por la mala gestión gubernamental.

La empresaria también criticó la estrategia federal para rescatar Pemex, que no contempla el pago pendiente a los empresarios locales, afectando no solo a los empresarios sino también a los trabajadores que dependen de estas actividades. Con un llamado a la ciudadanía, Márquez Zapata instó a no dejarse y a proteger las actividades productivas del estado: “Acción Nacional siempre va a estar pendiente de que estas acciones se cumplan, y vamos a seguir luchando fuertes, firmes, no nos dejemos”.