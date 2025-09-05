CANDIDATURA PIRATA

Ya se decantaron los directivos por Liz y por eso es ella la que ha monopolizado el boletaje para entrar al estadio, mientras que la alcaldesa tiene que conformarse con presidir los eventos en la Concha Acústica?

Se hizo viral entre los campechanos la imagen de la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, distribuyendo platos con tacos a los fanáticos del béisbol que no pudieron ingresar al estadio a ver el juego de Piratas contra Diablos, porque el boletaje se agotó en manos precisamente, de los colaboradores de la “funcionaria taquera”.

“De vándala a taquera” titularon algunos memes la fotografía que reprodujeron masivamente varias páginas, tanto en las oficialistas, destacando la “inmensa bondad” y el “don de servicio” de la secretaria de Gobierno, como en las independientes y críticas, que la recordaron graffiteando y vandalizando el edifico estatal del PRI.

Unos y otros –los matraqueros y los periodistas independientes—cayeron finalmente en el juego de la precandidata oficial al Gobierno del Estado. A ella le urge que los campechanos la conozcan, la ubiquen y obviamente, les “caiga bien” y qué mejor con esa pose de buena gente que reparte tacos a los pobres campechanos que no tuvieron el privilegio de estar en las gradas del estadio.

Lo intrigante aquí es definir si esa estrategia de posicionamiento político de Liz Hernández cuenta o no con el aval de la directiva del equipo de béisbol. Porque en sus inicios jugaron también con la simpatía de la alcaldesa Biby Rabelo, a quien otorgaban cortesías para que pudiera lucirse, sobre todo en esos días en que estaba en campaña por la reelección.

¿Ya se decantaron los directivos por Liz y por eso es ella la que ha monopolizado el boletaje para entrar al estadio, mientras que la alcaldesa tiene que conformarse con presidir los eventos en la Concha Acústica para disfrutar junto con sus seguidores de esta final de zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol? Sería interesante saberlo.

Y más interesante será saber si la propia alcaldesa prefirió no acudir al estadio para disputar el aplauso y la simpatía de la gente, con tal de no perjudicar esa estrategia de posicionamiento de quien dice ya estar “Lizta” para suceder a la gobernadora Sansores. No hay que olvidar que en los días recientes, una y otra han protagonizado varios encuentros cordiales, y hasta se dieron el gusto de bailar juntas aquella noche de festejo cuando los Piratas eliminaron a los Guerreros de Oaxaca.

A estas alturas a quien más le interesa que Piratas no sea eliminado por los Diablos, es a la secretaria de Gobierno. Si el equipo local obtiene el banderín de la zona Sur, y disputa el “rey de reyes” al equipo vencedor de la zona Norte, Liz tendrá mayor espacio de proyección política y su imagen podría ser reconocida y hasta apoyada por más campechanos.

La duda es saber si se trata de una precampaña gratuita, o hay en el equipo de beisbol algún financiamiento gubernamental oculto, para por un lado mantener el pueblo distraído con esos emocionantes encuentros, y por otro, placear a la precandidata Pirata por las gradas y los sitios donde se colocan pantallas gigantes para ver el juego. Y si hay lana del Gobierno, ¿de cuánto estamos hablando?