A FUEGO LENTO ¿POR QUÉ SOMOS POBRES?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“El peor de los males es aparentar bondad cuando se es malvado”

-SÓFOCLES-

Históricamente cada gira, visita o paseo triunfal del Ejecutivo Federal en turno a una Entidad, significa -en teoría- la posibilidad de recibir buenas noticias en inversiones, obras o cualquier acto de gobierno destinado a mejorar las condiciones en cada comunidad.

Este fin de semana no fue diferente -al menos en Campeche siempre fiel- a rendir pleitesía, lambisconería, epilogismo denigrante, mientras el también poder saqueador. sin escrúpulos, lujurioso en turno compite en lograr las risas, embriagar de vanidad o armonizar los versos más atroces de lo irracional.

El evento en la mejor sede posible, la Concha Acústica para transitar del reclamo insolente en el primer acto en ESCÁRCEGA cuando se reprocha la receta para convertirnos en referente cósmico del “arroz con leche”, ahora el lamento tartufo transitó en culpar a la divinidad de nuestra tragedia de ser un Estado de múltiples potencialidades y realidades históricas , para terminar como zona histórica de rapiñas – de mutua complicidad Centralista- saldar solicitando una versión modificada de UN ABRAZO PROTECTOR VIRTUAL con fines de mantener sagrada la tradición malhechora contra el desarrollo y progreso integral equitativo.

Nuestra gobernadora nunca dejará de sorprender a México, el Orbe y fuera de las galaxias por su gran habilidad para EMBAUCAR con la genialidad de ser experta en el manejo sociológico en las moldeables emociones humanas para el éxito de la demagogia y la justificación mendaz, siendo el cuestionamiento -casi al borde de las lágrimas -sin risas- inquirir dramáticamente:

¿POR QUÉ SOMOS TAN POBRES EN CAMPECHE?

Con el único fin de tratar de ser ilustrativo ante la ignorancia trucada, solamente recomendaría recurrir a la hermosa historia de nuestra Entidad, y revisar en cualquier enciclopedia o buscador cibernético los datos de nuestro terruño, desde tiempos remotos con su colosal riqueza por varias centurias del PALO DE TINTE, botín global y motivación de piratas y corsarios para asolar nuestras costas en las disputas marinas para su dominio.

No escatimar también la explotación criminal alterna de Maderas Preciosas que su última villanía se realizó en la deforestación del TREN MAYA y el contrabando contaría con la complicidad integral del poder presidencial y ominosa de los gobernadores de la región.

La pródiga naturaleza nos dio también la resina del chicle para convertirla en gran industria global, pero en este solar, nunca se procura crear un proyecto para su valor agregado.

Años de ser primer lugar en la gloriosa etapa de progreso INTEGRAL con la INDUSTRIA PESQUERA CAMARONERA, la cual se escatima su aprovechamiento en poder industrializar los productos, pues la mezquindad de esa clase política cómplice del desprecio centralista, envilecidos en lograr millonarios ingresos en impuestos- negocian los dominios ilustrados e ignorantes sin escrúpulos caciquiles para disfrutar beneficios sin sobresaltos sociales.

Le sugiero respetuosamente -señora Gobernadora – no solamente escuche los miércoles de sus audiencias , para justificar sus largas ausencias , solicite a sus asesores, le puedan hacer una síntesis de WIKIPEDIA (para no causarle fatiga intelectual ) y pueda usted tener una visión de qué es Campeche , revisar quiénes han sido los gobernadores post revolucionarios que son causantes de esta realidad de desinterés colectivo, sin mentalidad estadista para circunscribirse en latrocinios , corrupción, abusos de poder e imperdonable mezquindad contra el colectivo social campechano, siempre sometido a la arbitrariedad , amenaza, intolerancia, crimen y represión a todos sus elementales Derechos Humanos.

No somos pobres por desidia, mediocridad o resignación.

Somos un Estado Pobre por esa maldición – no de Dios, sino de los caciques sin moral sostenidos por los gobiernos federales y esa indiscutible capacidad de ustedes -gobernantes campechanos – de ser traidores, hipócritas y corruptos con tolerancia presidencial en todos los tiempos.

Bastaría solamente ver a nuestro alrededor – en Yucatán el gran desarrollo Industrial, empresarial y operativo para comprender ahí se ha gobernado con el respeto federalista a una sociedad que se da a reverenciar.

Admirar el crecimiento maravilloso de Quintana Roo, para ser un polo de desarrollo turístico de clase mundial, atractivo de inversiones, donde se fomenta sin obligar a ser “socios obligados” para protección de las inversiones.

Ni que decir Tabasco, con todos los privilegios de la administración de la abundancia en beneficios del petróleo, con participaciones más cerca de lo equitativo, gracias a la gallardía del entonces gobernador LEANDRO ROVIROSA WADE indomable para hacer respetar a la Federación a su Tabasco -otrora Edén.

Créame, señora Gobernadora que este domingo vi muy divertida a la señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a su SQUECH casi digna de un capítulo estelar de “La Rosa de Guadalupe”, con rugidos patéticos de un jaguar desdentado.

No puedo aceptar el PUERIL CUESTIONAMIENTO frente a la PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO como justificación o ruta MARRULLERA de responsabilidad, cuando en casa del patriarca Don Carlos Sansores Pérez se vivió los ejemplos de la tragedia y con DOS GESTIONES COMO SENADORA, DOS COMO DIPUTADA FEDERAL TRES CANDIDTURAS A LA GUBERNANTURA Y MÁS DE CUATRO AÑOS AL FRENTE DE CAMPECHE, no encuentro ninguna toma de tribuna parlamentaria para exigir un trato justo en materia fiscal por la explotación del petróleo y sus afectaciones ecológicas, sociales y culturales.

Todas las injusticias contra CAMPECHE cuentan con total omisión de su parte y cuando esperamos se cumpliera el compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador de traer las OFICINAS DE PEMEX AL CARMEN, fue usted, señora Gobernadora quien BOICOTEÓ EL TEMA SIN PUDOR PARA PROTEGER LOS INTERESES DE “LA MAFIA PETROLERA FACTURERA HUACHICOLERA” que está siendo destapada por investigaciones fuera del ámbito cómplice nacional.

¡Si es cierto!

Los Campechanos no merecemos estar en esta crisis permanente de sobrevivencia,-completamente fuera de nuestra potencialidad. El freno es la inexistencia de un proyecto federalista que sea respetuoso y justo.

La pregunta desgarradora serÍa saber:

¿Quién de nuestros ex – JEQUES -GOBERNADORES Y GAVILLA ESTÁ IGUAL DE POBRE DE SUS GOBERNADOS?

En esta Entidad, no queremos un BANAL ABRAZO sin compromiso, sino la congruencia de una Presidenta que realmente asuma su RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL para romper la inercia de la mentira, blindaje de impunidad , término de la palabra falsa, demagoga y desprecio.

La oportunidad está hecha y tiene usted SRA. Presidenta de México Dra. CLAUDIA SHEINBAUM casi cinco años para aprovecharla sin subterfugios.