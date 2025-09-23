SEYBAPLAYA: “NO PEDIREMOS NI UN PESO A CRUZ AZUL” AFIRMA LA GOBERNADORA

En el evento protocolario de inicio de la construcción de la nueva fábrica de la Cooperativa La Cruz Azul SCL en Seybaplaya, la gobernadora Layda Sansores aseguró: “No pediremos ni un solo peso a la Cooperativa La Cruz Azul”, pero subrayó que cualquier contribución que la empresa desee ofrecer será voluntaria y de corazón, mostrando su compromiso con la transparencia y la honestidad.

Agradeció a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores por el acercamiento que permitió concretar el proyecto. Y agregó: “Nuestro papel es facilitarles todo lo que necesiten y que se sientan parte de la familia Cruz Azul”,

Durante su intervención, Sansores no dejó pasar la oportunidad para reprochar la situación histórica de Campeche respecto a la explotación petrolera, señalando que la entidad ha producido gran parte del petróleo del país y ha contribuido al desarrollo nacional, pero que sus habitantes han vivido en condiciones de marginación y pobreza.

Sansores destacó que la nueva fábrica será de última generación y señaló que este proyecto representa un paso importante para el desarrollo económico de Campeche, tras 17 años sin nuevas plantas.

¿Será acaso el proveedor oficial para las viviendas que el Bienestar?