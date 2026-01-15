LAYDA “CESA AL LOCO”: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS

Layda Sansores en su martes de jaguar dijo que no apoyará a ningún familiar, seso responde que él va con o sin apoyo de la tía; además seso le ha dolido que él ha metido a colaboradores al gobierno y estos lo ha traicionado, no cabe duda que están cosechándose las venganzas que él mismo ha sembrado.



Uno de los que traicionó al Seso Loco, es el muerto de hambre de Walther Patrón Bacab, cuando en sus inicios, cuando nadie lo volteó a ver Seso le dio de comer, lo sacó adelante y lo impuso, hoy es uno de tantos mal agradecidos.



Seso quiere ser gobernador pues dice que le toca.

Tomado de Estamos unidos Campechanos