OFICIO DE DESALOJO CON “HORDENES” Y “HORGANICA” DEJA EN EVIDENCIA A FUNCIONARIA

En redes sociales circula un oficio atribuido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Candelaria que generó polémica no por la orden de desalojo, sino por sus evidentes fallas ortográficas.

El documento, presuntamente firmado por la directora Blanca Aurora del Olmo Cruz, incluye errores como “horganica” y “hordenes”, lo que provocó burlas y críticas entre usuarios. Los comerciantes señalaron con ironía que la molestia no fue tanto la orden en sí, sino la deficiente redacción del oficio, cuestionando la seriedad y preparación detrás de una disposición oficial del Ayuntamiento de Candelaria.

