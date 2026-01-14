FALLO DE LA SCJN ES DEFINITIVO Y OBRAS PREVISTAS SE AJUSTARÁN A LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, SEÑALAN

El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Campeche, Adrián Serrano, reconoció que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó por unanimidad el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que otorgaba facultades exclusivas al Poder Ejecutivo estatal para autorizar proyectos de “gran impacto” sin requerir permisos municipales, es “definitivo e inatacable”, y negó que afecte obras estatales previstas, pues se ajustarán a los lineamientos marcados por la ley.

La reforma, aprobada en julio de 2024, permitía a la gobernadora morenista Layda Sansores autorizar directamente obras públicas de interés estatal consideradas de gran impacto, exentándolas de la obtención de licencias de construcción municipales.

En ese sentido, el funcionario jurídico dijo que no existe posibilidad de recurso legal alguno en su contra, y subrayó que el Gobierno del Estado acatará plenamente la determinación judicial, que entrará en vigor o surtirá efecto una vez que salga la notificación por parte de la Suprema Corte.

Sin precisar de qué se trata, Adrián Serrano reveló que el Estado tiene diversos asuntos ante instancias federales, los cuales van manejando y atendiendo puntualmente cada uno, aunque hasta ahora no hay alguno próximo a ser resuelto, y negó que otras obras se vean afectadas, “pues se seguirán cumpliendo los linea