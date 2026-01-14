miércoles, enero 14, 2026
¡SE LA CANTÓ! “ES UN COBARDE… VEREMOS QUÉ PODEMOS HACER”, SENTENCIÓ LA GOBERNADORA ANTES DE LA DETENCIÓN DE JOSÉ ABUD

En medio de la detención y reciente liberación del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José “A”, se recuerda la advertencia que la gobernadora le dirigió en su programa semanal: “La Universidad no es imparcial, hay muchas quejas contra el rector de autoritario, autócrata, y además es un cobarde… así que esperamos que cambie su actitud, y nosotros también veremos qué podemos hacer”.


En ese entonces, el entonces rector le dijo a la mandataria que lamentaba la situación en que sus colaboradores la querían involucrar y la situación en que se encontraban, misma que confió sería algo pasajero, y subrayó que era falso el argumento de que le cerraron las puertas a Morena, pues incluso ya se había realizado un evento con militantes y personajes de ese partido, porque la Universidad es un espacio plural y libre para la discusión de ideas, siempre en forma respetuosa, y mi obligación como rector es velar por esa libertad.

