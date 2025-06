EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 27 DE JUNIO DE 2025

SIEMBRA ODIO Y LLORA CUANDO LO COSECHA

Los Frentes Políticos, publicados en Excelsior el miércoles, en su comentario “Florecita”, critican la arbitraria y abusiva conducta de la gobernadora Layda Sansores, que en sus programas semanales ataca, critica, ofende y acosa a sus críticos, pero luego reprime y censura a quienes le contestan con la misma baraja, como es el caso del periodista Jorge Luis González Valdez. Reproducimos.

“Parece que en Campeche las espinas sólo duelen si no vienen de Layda Sansores. La gobernadora, célebre por convertir el Martes del Jaguar en espacio de linchamiento verbal, ahora se declara víctima de incitación al odio por parte de un periodista… jubilado Jorge Luis González Valdez, con cinco décadas de trayectoria, fue vinculado a proceso y se le prohibió ejercer el oficio. ¿El crimen? Contestarle. Mientras ella reparte, apodos y sentencias en prime time, cualquier crítica en su contra, es misoginia, violencia o golpismo. ¿Te pisé, florecita? Sépalo, Layda, no se puede sembrar polarización y luego ir llorando por la maleza”.

Nadie castiga la campaña de odio que desde hace cuatro años en su Martes del Jaguar protagoniza Sansores contra el periodista González Valdez. Al aire se burla de él, le pone apodos como don piraña y lo califica de misógino, corrupto y chayotero. Pero para la jueza Guadalupe Martínez Taboada esos argumentos de defensa no fueron válidos. ¿Por qué la justicia selectiva?

TAMBIÉN FERRIZ DENUNCIA ACOSO JUDICIAL

El periodista Pedro Ferriz Hijar exhibió las numerosas e interminables denuncias y citatorios que a través del Tribunal Electoral de Campeche ha recibido de Layda Sansores. Como hemos denunciado, el órgano electoral y judicial sirven de armas de censura para uso exclusivo de la gobernadora. Sintetizamos.

“150 millones de hojas que, Layda, no pienso leer… otro citatorio de la pinche loca esta… en contra de Pedro Ferriz Hijar y quien resulte responsable… otro por incumplimiento de sentencia… mándenme más de esos porque no las voy a cumplir… no me voy a dejar… Esto es la política censuradora de México, que no te permite ejercer tu opinión hacia lo que piensas de ellos, bola de cínicos. ¿Y que creen? Todos esos papelitos pueden hacerlos churrito, y cada uno, uno por uno, pues métanselo por el culo”.

Los mecanismos de censura con los cuales los legisladores y los gobiernos estatales de la Cuarta Transformación están silenciando a la prensa, han encendido focos rojos en medios internacionales y asociaciones que defienden la libertad de expresión, por el retroceso democrático que representan. Peor aún, la presidente Claudia Sheinbaum anunció su reforma electoral, la cual garantizará a Morena ganar elecciones completas, como pasaba con el antiguo PRI. Vaya cambio el que nos están recetando, con una nueva dictadura.