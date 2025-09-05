viernes, septiembre 5, 2025
“¿Y XQ NO VIENE UD?” RECLAMAN A ANÍBAL OSTOA EN REDES TRAS PUBLICACIÓN DE LA GIRA DE SHEINBAUM

La publicación del senador Aníbal Ostoa, en la que difundió el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su gira nacional para rendir cuentas, generó reacciones en redes sociales, donde fue cuestionado el legislador campechano.

En su publicación, el reclamo se centró en su ausencia en Campeche: “¿Y por qué no viene Ud??? A ver qué chingados vas a informar, Aníbal”. El usuario terminó su comentario con: “Eres el fracaso de la gerontocracia corrupta, decadente y ladrona de Campeche”.

La crítica refleja el malestar de la ciudadanía hacia el trabajo del senador, en contraste con el discurso de cercanía con el pueblo que promovió la mandataria federal en su visita a Aguascalientes.

