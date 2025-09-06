EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LA BRILLANTE DECISIÓN DE SANSORES.

Los pésimos resultados de las “estrategias económicas” de Layda Sansores los corrobora el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, que sostiene que Campeche continúa decreciendo. No hay inversión privada y la economía local depende del gobierno. Por ello, resulta irresponsable que por un juego de béisbol se decrete un asueto. Comentan los Frentes Políticos, de Excélsior, de la “juguetona” decisión de la gobernadora. Aquí se la resumimos.

“Mientras Campeche suma homicidios y reclama recortes presupuestales, Layda Sansores lanza pelotas al aire y decreta día libre… Que arda la estadística, total, los Piratas ganaron. El Consejo Nacional de Seguridad quedó atrás; ahora el diamante es prioridad y el jonrón, política pública… ‘¡Qué juegazo!’, grita Layda desde X, mientras los números reales siguen bateando a su administración. ¿Seguridad? Aún no ha caído el out 27. No la distraigan.”

Estancados en decrecimiento, hundidos en inseguridad y con el 60% trabajando en la informalidad… ¿cuántos asuetos más obsequiará la “brillante” mandataria? ¿Será por eso que su gobierno, al igual que Pemex, también dejó de pagarle a los proveedores locales? Las mentadas de madre han subido de tono en las redes. ¿No le han informado su sobrino Seso Loco y el consejero Alcudia?

EXPROPIACIONES A MODO. ¿QUÉ SIGUE?

“Layda, por expropiación exprés” se titula el comentario en el que los Rozones, de La Razón de México, critican la autoritaria reforma de Layda Sansores, con la cual se especula buscará perjudicar el patrimonio de sus enemigos, rivales y críticos. Sintetizamos.

“Nos piden no pasar por alto la aprobación, por parte del Congreso de Campeche, de una reforma que permitirá a la gobernadora Layda Sansores expropiar, vía fast track, propiedades bajo el criterio de ‘utilidad pública’. Bastará con una declaratoria de la Secretaría de Gobierno para que la autoridad tome posesión de algún predio, cuyo dueño sólo tendrá un plazo de cinco días para alegar lo que a su derecho convenga. Si en este lapso no hay reclamación, la expropiación quedará consumada… Se trata de una nueva muestra de autoritarismo de doña Layda, quien pareciera que quiere convertir la entidad en una suerte de República Popular de Campeche. Primero reprensión a policías; luego, imposición de censor a un periodista, y ahora, expropiación exprés. Uf.”

Menos mal que solo restan 24 meses a este nefasto gobierno sansorista, que en vez de traer bienestar y progreso, trajo inseguridad, desempleo y pobreza. Es una peste política que todos desean termine pronto y no vuelva a repetirse jamás. Por cierto, los campechanos coinciden en que el primer predio que debe expropiarse es San Lorenzo. ¿Qué opinará al respecto la mandataria?

#NACIONAL: NUEVOS JUECES RECIBIRÁN CAPACITACIÓN EXPRESS DE CINCO DÍAS

Nuevos jueces electos participarán en un curso intensivo de capacitación que se desarrollará del 8 al 12 de septiembre, como parte del primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025, convocado por el Órgano de Administración Judicial.

La formación se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Formación Judicial y en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

El programa es de carácter obligatorio para quienes recientemente obtuvieron el cargo de juez o jueza. Para aquellos que no puedan trasladarse a la sede principal, se habilitará la opción de seguimiento remoto a través de las extensiones de la ENFJ y en los demás circuitos judiciales del país.