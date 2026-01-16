EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE ENERO DE 2026

LAYDA NO APOYARÁ CAMPAÑA DE SESO LOCO.

En su Martes de Jaguar de esta semana, Layda Sansores aclaró que no apoyará ninguna candidatura de familiares suyos, con lo que de golpe y porrazo canceló las aspiraciones del Santo Niño del Riñón Donado, que lleva meses promoviendo su desprestigiada imagen en redes sociales y repartiendo regalos a diestra y siniestra.

“Quiero hacer una precisión. Quiero dejar muy claro que Morena decidió a través de su congreso que no permitirá el nepotismo en ningún cargo de elección popular y por lealtad a sus principios, pero sobre todo por una convicción personal, no apoyaré candidaturas para cargos de elección popular de ningún hijo, sobrino o familiar. No se confundan, aquí no hay familiares compitiendo porque no habría las mismas condiciones de equidad. En mi familia hay muchos talentos, pero este no es el momento. Ellos lo entienden en su mayoría, y si no, lo siento, pero no se puede. Si es de mi familia, apuesten a que no va.”

Y cuando Layda Sansores dijo que lo entienden en su mayoría, dejó claro que quien no lo entiende es su rehabilitado sobrino Seso Loco, que lleva meses en millonaria campaña tratando de arrimarse simpatías, porque al pobre iluso alguien le sugirió que había heredado el talento de su abuelo Negro, y se lo creyó… ¿será cierto que buscará la vía independiente? Bien dicen que el problema no es ser burro, sino rodearse de ellos.

ARBITRARIA DETENCIÓN ES NOTA NACIONAL.

La noticia de la arbitraria detención de José Alberto Abud Flores está en toda la prensa nacional. La columna Templo Mayor, de Reforma, aborda el tema el pasado miércoles. Reproducimos.

“Meter a la cárcel a los adversarios políticos parece que no es cosa del ‘viejo estilo’, sino del actual estilo de gobernar en algunos estados. El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, quién ha tenido diversos encontronazos con la morenista Layda Sansores, fue detenido de manera extraña y luego destituido. Una patrulla de la Policía Estatal frenó su camino el pasado lunes porque había un reporte de que iba en personas armadas y al revisar la camioneta ¡sorpresa!, no encontraron armas, pero dijeron haber encontrado drogas. El hecho provocó el rechazo y la condena de la propia Universidad, así como de la ANUIES. Pese a eso, un sector del Consejo General universitario sesionó de madrugada y fuera de la universidad, con el apoyo del gobierno estatal, destituyó a Abud y designó en su lugar a una sustituta. Casualmente todo ocurrió a semanas de que Abud concluyera su periodo, para el que buscaba reelegirse por cuatro años… lo cual habría sido una verdadera incomodidad para la gobernadora Sansores.”

El comentario no deja lugar a duda de que quien ordenó la detención de Abud fue la misma gobernadora, determinada a no permitir la reelección del rector, y lo logró. El daño está hecho.