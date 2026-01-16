FILTRAN DENUNCIA POR PRESUNTA PRESIÓN INSTITUCIONAL EN LA UAC; ACUSAN EXCLUSIÓN DE CONSEJEROS Y OPACIDAD EN DESIGNACIÓN DE LA NUEVA RECTORA

A través de una denuncia anónima se filtraron datos relevantes que apuntan a una presunta presión institucional contra integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de #Campeche, en el contexto de la destitución del exrector José Alberto Abud Flores, ocurrida tras su detención el lunes 12 de enero.

Los datos relevantes exponen que los consejeros universitarios habrían sido convocados a una sesión extraordinaria con tiempos sumamente reducidos, sin que hubiera transcurrido siquiera un día completo desde la detención del rector. De acuerdo con la versión, la citación se realizó la misma noche del lunes, con cambios constantes de horario y con escasos minutos de anticipación.

La denuncia también señala que a algunos consejeros se les habría negado el acceso a la reunión y que, horas después, durante la madrugada, se dio a conocer públicamente que la universidad ya contaba con una nueva rectora, sin que se explicara de manera clara y transparente el procedimiento seguido para su designación.

Posteriormente, se habría realizado una reunión informativa con Fanny Guillermo Maldonado, en la que, según el señalamiento, no se aclararon las dudas sobre el proceso de destitución ni sobre la forma en que se llevó a cabo la sesión del Consejo Universitario.

La fuente mantiene el anonimato por temor a represalias y solicitó de manera urgente que la opinión pública conozca lo ocurrido al interior de la universidad, al considerar que estos hechos vulneran los derechos de los consejeros y afectan los principios de legalidad, transparencia y participación democrática en la máxima casa de estudios.