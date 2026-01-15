jueves, enero 15, 2026
ALERTAN POR AUTOCENSURA CON LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES IMPULSADA POR SHEINBAUM

En un reportaje de ADN Noticias, se advierte sobre el nuevo riesgo para la libertad de expresión tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de iniciar la aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo el argumento del llamado “derecho de las audiencias”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, presentará próximamente los lineamientos derivados de esta ley, los cuales, de acuerdo con el reportaje, permitirían al gobierno definir qué información es correcta y cómo debe difundirse.

ADN Noticias señala que, aunque durante la discusión legislativa se eliminó el artículo que facultaba el bloqueo de plataformas digitales, la aplicación de la ley mantiene encendidos los señalamientos de censura, particularmente tras la reciente polémica por la cancelación de una entrevista al activista Eduardo Verástegui en medios públicos.

El periodista Manuel López San Martín advirtió en el reportaje que, bajo este esquema, las opiniones que no coincidan con la visión del gobierno podrían ser silenciadas, lo que representa una amenaza directa al derecho a saber.

