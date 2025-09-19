¿Y DE QUÉ TRATÓ EL TEMA? LE RECALCAN A LENIA BATRES QUE LA RESPUESTA NO ES “PARÁMETRO”
En su intervención La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, repitió 12 veces la palabra parámetro sin clarificar a qué tema se refería en específico.
Dijo: “Seguimos legislando a través de las jurisprudencias en lugar de permitir a los propios Estados que valoren si es o no constitucional el parámetro que le propone el Municipios correspondiente y por lo tanto acepten el cobro correspondiente…la Constitución le da la posibilidad a los Estados de establecer sus propios parámetros…”.