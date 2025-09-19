viernes, septiembre 19, 2025
LA MÉRIDA-CAMPECHE ES ESCENARIO DE NUEVO ACCIDENTE; VUELCA TRÁILER CON ELECTRODOMÉSTICOS Y NO HAY HERIDOS NI RAPIÑA

Durante la madrugada de hoy viernes, a la altura del kilómetro 146 de la carretera Mérida-Campeche, cerca de Umán, se registró otro accidente cuando un tráiler cargado con electrodomésticos se volcó luego de estallarle una llanta. No hubo rapiña.

El conductor sólo sufrió golpes y excoriaciones en varias partes del cuerpo, por lo cual fue atendido por paramédicos de la SSP y no fue necesario llevarlo al hospital.

Los policías acordonaron la zona para evitar rapiña y dirigieron el tráfico para evitar otro accidente.

