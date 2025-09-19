DERRIBAN BARDA Y PORTÓN QUE INVADÍAN ESPACIO PÚBLICO EN AVENIDA CENTRAL

Ciudad del Carmen .- La mañana de este viernes fue derribada una barda junto con un portón que habían sido construidos sobre un espacio público en la avenida Central, a la altura de la calle Machiche.

Personal de Desarrollo Urbano, con apoyo de la Policía Municipal, llevó a cabo el operativo que permitió recuperar el terreno invadido y devolverlo al uso comunitario. Tras la intervención, el sitio quedó despejado y bajo resguardo municipal.