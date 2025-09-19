LLUVIAS DISPERSAS CUBRIRÁN GRAN PARTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN ESTE VIERNES

Este viernes se prevén lluvias y tormentas en buena parte de la Península de Yucatán debido al transporte de humedad desde Centroamérica en combinación con la llamada “Vaguada Maya”.

Se esperan lluvias moderadas a fuertes en zonas cercanas a la costa de Quintana Roo y en el sector occidental del estado. Por la tarde se pronostican tormentas fuertes dispersas que cubrirán cerca de la mitad de Yucatán y un 60 por ciento del territorio campechano, acompañadas de abundante actividad eléctrica y turbonadas.

En cuanto a las temperaturas, los valores oscilarán entre los 32 y 39 grados en Campeche y Yucatán, y entre 32 y 37 grados en Quintana Roo. Para el amanecer del sábado, se esperan mínimas de 21 a 26 grados en la región, con vientos de 10 a 35 kilómetros por hora y rachas más fuertes en zonas costeras y donde se presenten tormentas.

Además, mañana sábado llegará una nueva onda tropical a la península, lo que mantendrá las condiciones de lluvias y tormentas durante el fin de semana, especialmente en las tardes.