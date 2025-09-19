OPINIÓN: A FUEGO LENTO
MI RESPUESTA AL POLO DE DESARROLLO DE SEYBAPLAYA EN EL MURO DE LA SEÑORA GOBERNADORA LAYDA SANSORES.
Por: Enrique Pastor Cruz Carranza
Con todo respeto al actual gobierno de La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, esto es un nuevo CHORRO sin futuro en un puerto que solamente ha sido fuente de corrupción desde su proyecto hasta la fecha donde la transparencia en los pagos de volúmenes dejó muchas dudas en facturas exorbitantes.
El verdadero POLO DE DESARROLLO está en CIUDAD DEL CARMEN por toda su actividad histórica, petrolera, turística, pesquera, económica que permanentemente ha sido boicoteada por los POLÍTICOS PARÁSITOS CACIQUILES de CAMPECHE.
Es una réplica llena de demagogia y embustería para desviar millones como sucedió con las ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES que el mediocre Enrique Peña Nieto le vino a FESTINAR a su Presidenciable frustrado del 2024 Alejandro Moreno Cárdenas.
Si realmente se quiere impulsar el desarrollo del Estado, se hubiera apoyado el compromiso del mentiroso ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de traer las oficinas y operación de PEMEX al CARMEN que dos veces me REITERÓ en “LA MAÑANERA” y no degradarla Sra. GOBERNADORA Layda Sansores con el desafortunado calificativo de “PINCHE ISLITA’ aplicando malas artes para que Andrés Manuel López Obrador por su parte y de su sobrino Pablo Gutiérrez Lazarus.