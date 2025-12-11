DENUNCIA QUE EN 40 MINUTOS LE ROBAN LA PILA DE SU AUTO EN EL MALECÓN; “FALTA VIGILANCIA”

San Francisco de Campeche.- Por medio de sus redes sociales, la joven Atzin Valdés, de 22 años de edad, denunció que la falta de vigilancia propició que le robaran la pila o batería de su auto, el cual dejó estacionado 40 minutos en el malecón, frente a la Plaza Galerías.

La víctima escribió: “Soy una joven de 22 años, trabajo, estudio y, a veces, siento que solo voy al día. Hoy estuve aproximadamente 40 minutos en Plaza Galerías consumiendo un helado, con toda la confianza del mundo porque dejé mi auto estacionado frente a la plaza, del lado del malecón. Ese corto tiempo fue suficiente para que me robaran la batería de mi vehículo, una batería que no tenía ni seis meses de uso”.

Y agregó: “Es realmente indignante que después de tanto esfuerzo y trabajo para poder comprarla, alguien venga y se la lleve sin más, sin pensar en el daño que causa. Di aviso a las autoridades, pero realmente no creo que encuentren al culpable. Así que tengan mucho cuidado con sus autos”.