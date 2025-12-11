EXIGEN PRODUCTORES A SU REPRESENTANTE QUE CONVOQUE A ASAMBLEA GENERAL Y RINDA INFORME O TOMARÁN SEDE DE MIEL Y CERA

Apicultores encabezados por Rusell Armín Balán Ucán y Carlos Pech Chan, acudieron a las instalaciones de Miel y Cera de Campeche para solicitarle al presidente Antonio Ucán que convoque a asamblea para analizar la situación general de la empresa y aclare cuestiones legales que no cumple, de lo contrario, tomarán las instalaciones.

Hay preocupación e incertidumbre por el precio del endulzante, pues no sabemos cómo quedará la cosecha de este año, y también queremos preguntarle a Ucán sobre el pago de remanentes y pedirle que realice una asamblea general que debe ser anual pero no hay desde el 2023, y convocamos a los más de 5 mil productores en el Estado que también están inconformes con el manejo de la empresa, sobre todo por cuestiones legales que no cumple.

En marzo le entregaron una solicitud, hoy será la segunda, y de no acceder a la petición, convocaremos a los compañeros para tomar las instalaciones. También les pidió sumarse a la causa para luchar por el precio de la miel, pues favorecerá a todos.