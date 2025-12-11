FRENTE FRÍO #19 SE REFUERZA Y PROVOCARÁ LLUVIAS Y VIENTOS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

SÁBADO Y DOMINGO DEJARÍA MUCHA LLUVIA POR SUS REMANENTES

– Otro frente frío llegará la próxima semana

El Frente Frío número 19 volverá a intensificar las lluvias en el sureste de México a partir de este jueves, luego de ser reforzado por una nueva masa de aire frío, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad en la región, desde Tabasco hasta la península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico, Quintana Roo y Tabasco serán los estados con mayor actividad lluviosa, con precipitaciones moderadas generalizadas de 5 a 25 mm que cubrirán más del 80% del territorio. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en Quintana Roo y entre 25 °C y 28 °C en Tabasco.

En Campeche, las lluvias serán moderadas y dispersas, con acumulados de 5 a 25 mm en alrededor del 30% del estado. Las temperaturas máximas irán de 27 °C a 31 °C, con mínimas entre 18 °C y 23 °C.

Yucatán registrará lluvias ligeras dispersas, menores a 5 mm, en aproximadamente el 50% del territorio, con máximas previstas entre 27 °C y 31 °C y mínimas de 18 °C a 23 °C.

Para toda la región se anticipan vientos del noreste de 20 a 45 km/h, con rachas más fuertes en zonas costeras.

El sistema frontal permanecerá activo hasta el fin de semana. Entre viernes y sábado, se esperan lluvias fuertes en Quintana Roo, y lluvias moderadas a fuertes en Campeche y Yucatán, además de actividad eléctrica, turbonadas y posibles trombas marinas en zonas costeras.

Aunque el reforzamiento del frente frío generará más lluvias, no se prevé un descenso marcado de temperatura, ya que la masa de aire frío no avanzará de manera significativa hacia el interior de la península.

Las condiciones inestables continuarán hasta el domingo o lunes, mientras que un nuevo frente frío podría acercarse a la región a inicios de la próxima semana.