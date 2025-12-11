ADÁN SE DISFRAZA DE “SANTA” PARA REGALAR 7.5 MILLONES EN LIBROS… DE AMLO; ¿Y LOS NIÑOS CON CÁNCER Y LOS DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES?

Al afirmar que él decidió compartirle a los compañeros (67 senadores de Morena) “unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel (López Obrador)”, el coordinador de los morenistas en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseveró: “Yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno, en lugar de piernas y pavo”. Cabe señalar que en entrevista aparte aseguró que aún no los ha pagado a la empresa editora.

Al respecto, la periodista Erika Velasco señaló que según Adán Augusto, “no se usaron recursos del Senado, sino echó mano del dinero de su propio bolsillo, es decir, ¿puso alrededor de 7.5 millones de pesos? ¿De dónde sacó el dinero?”.

Por su parte, el medio El Financiero reveló que fueron más de 17 mil ejemplares del libro “Grandeza”, escrito por AMLO, los que el legislador guinda regaló. En los pasillos del Senado se observaron cientos de cajas blancas que contenían ejemplares del libro escrito por el exmandatario, que fue presentado a finales de noviembre. Cada una de las cajas incluía una tarjeta con el mensaje: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”.

De acuerdo con el portal de la editorial Planeta, el precio comercial del nuevo libro de AMLO en formato impreso ronda los 448 pesos, aunque algunos senadores aseguraron que el costo unitario fue de 600 pesos, y si se toma el precio promedio el reparto representaría un gasto de más de 7 millones 600 mil pesos. En declaraciones, Adán Augusto aseguró que los libros los compró con “recursos propios”, aunque aún no los ha pagado.