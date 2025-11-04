EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES MÁS CRIMINAL DE LAS BALAS: BUKELE

Las calles de Uruapan se llenan de velas, oraciones y rabia contenida, lamenta Fuerza X

Mediante una publicación en video en sus redes sociales, Fuerza X expuso que el tres de noviembre el presidente salvadoreño Nayib Bukele desató tensión internacional al afirmar que “cuando un país calla ante la sangre de su gente, deja de ser un aliado y se vuelve una amenaza, pues el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue ejecutado frente a su esposa y sus hijos y la presidenta Claudia Sheinbaum de México no dijo una sola palabra”, y sentenció: “El silencio del Gobierno Mexicano es más criminal que las balas”.

Fuerza X resaltó que las palabras de Bukele resonaron en cada redacción y en cada frontera como un disparo político que nadie vio venir, y medios estadounidenses como CNN difundieron las imágenes del ataque señalando que la violencia en México ya afecta la seguridad fronteriza y el comercio con Texas y California.

Además, en cuestión de minutos en redes se volvieron tendencia las etiquetas Michoacán en llamas y Bukele advierte, mientras fuentes de inteligencia revelan vínculos entre los asesinos y redes criminales que operan dentro de Estados Unidos.

Con tono desafiante, agregó Fuerza X, Bukele advirtió: “Si México no puede detenerlos, alguien tendrá que hacerlo”, con lo cual no descartó acciones coordinadas fuera de sus fronteras. Y mientras la Casa Blanca pide explicaciones, la presidenta mexicana guarda silencio, las calles de Uruapan se llenan de velas, oraciones y rabia contenida, y se repite una y otra vez la pregunta: “¿México sigue siendo un aliado o nuevo foco del peligro americano?”.