DOS TOMAN FATAL DECISIÓN; YA SON SETENTA Y DOS CASOS EN LO QUE VA DE ESTE AÑO

En lo que va de este año dos mil veinticinco, setenta y dos personas han escapado por la puerta falsa, pues el sábado pasado una fue hallada dentro de su predio en la colonia Miguel Hidalgo de Escárcega, y hoy por la mañana fue reportado otro caso en la Comisaría de Samulá, donde anoche fue baleada un joven.

En la cabecera escarceguense se trató de una persona identificada con las siglas G. R. R., y quien contaba con sesenta y dos años de edad. Agentes policiacos y de la Guardia Nacional acordonaron el área, mientras personal del Servicio Médico Forense retiró el cuerpo.

En tanto, hoy por la mañana sólo fue reportado que quien tomó fatal decisión es un varón. Policías estatales y elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche llegaron al predio, ubicado en la calle seis de Samulá, y luego el Servicio Médico Forense se llevó el cuerpo para las diligencias de ley.